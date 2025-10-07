31歳・島崎伸作さん、脳出血で死去 お別れの会「メモリアルコンサート」開催へ 『レ・ミゼラブル』などに出演
俳優の島崎伸作さんが、9月6日に脳出血で亡くなった。31歳だった。6日、ホットジェネレーションがサイト上で発表した。
【写真】亡くなる1週間前には…元気な姿を見せていた島崎伸作さん
サイトでは「島崎伸作が 令和7年9月6日 脳出血により31歳で永眠いたしました。ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んでご通知申し上げます。尚、密葬は近親者のみにて執り行いました」と伝えられた。
所属のM MUSICでも「弊社所属の島崎伸作が、2025年9月6日、突然の脳出血のため31歳にて急逝いたしました。突然のことに、社員一同、未だ信じられない気持ちでおります。島崎伸作は、これまで俳優として多くの作品に出演し、見る人に感動と笑顔を届けてくれました」と記されている。
島崎さんは1993年9月10日生まれ、東京都出身。『レ・ミゼラブル2021』ジョリ役、現代版『坊っちゃん』主演、オペレッタ『電話』ベン役、『放送大学』入学生募集CM、男性役などで知られる。
10月31日に、お別れの会「メモリアルコンサート」を行う。
■報告文
清秋の候 皆様ますますご清祥のことと拝察申し上げます
島崎伸作が 令和7年9月6日 脳出血により31歳で永眠いたしました。ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んでご通知申し上げます。尚、密葬は近親者のみにて執り行いました。
ご報告が遅れましたこと、心よりお詫び申し上げます。つきましてはお別れの会「メモリアルコンサート」を下記の通り執り行います。ご多忙中大変恐縮ではございますが、ご出席賜りたくご案内申し上げます。
令和7年10月吉日
一般社団法人HotGeneration
■所属事務所の報告全文
ファンの皆様、関係者の皆様へ
訃報
弊社所属の島崎伸作が、2025年9月6日、突然の脳出血のため３１歳にて急逝いたしました。
突然のことに、社員一同、未だ信じられない気持ちでおります。島崎伸作は、これまで俳優として多くの作品に出演し、見る人に感動と笑顔を届けてくれました。
彼の残してくれた功績に、心より感謝申し上げます。ご遺族の意向により、葬儀は近親者のみの家族葬にて執り行われました。
誠に恐縮ながら、弊社ではご供物、ご供花等につきましては、固くご辞退させていただきます。
ファンの皆様、関係者の皆様には、生前、温かいご支援を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。
株式会社M MUSIC
代表 小林麻希子
