ノーベル生理学・医学賞に「制御性T細胞」を発見した坂口志文氏　石破首相「世界に誇る立派な研究」

2025年のノーベル生理学・医学賞が発表され、大阪大学の坂口志文特任教授（74）ら3人の受賞が決まりました。

受賞したのは大阪大学特任教授の坂口志文さん、アメリカのシステム生物学研究所のメアリー・ブランコウさんと、アメリカのバイオテクノロジー企業「ソノマ・バイオセラピューティクス」のフレッド・ラムズデルさんです。

坂口さんは、人間の体内で過剰な免疫反応を抑えるリンパ球「制御性T細胞」を発見しました。

この発見はがんやアレルギーなどの発症に対する予防や治療につながると期待されています。

大阪大学・坂口志文特任教授：

ノーベル賞をいただくことになり、非常に私自身、大変光栄に思っている。臨床の場で応用できる、そのような方向に研究が進展していくことを望んでいる。

日本人がノーベル生理学・医学賞を受賞するのは2018年の本庶佑さんに続き6人目です。

坂口さんに対し石破首相が電話でお祝いの言葉を伝えました。

石破首相は「本当に世界に誇る立派な研究、本当にありがとうございます。おめでとうございました。40年ぐらいずっとそれを研究してきて、今日のご受賞につながった」とお祝いの言葉を伝え、大阪大学坂口志文特任教授は「頑固にやってきたことが今日につながったと思います」と返しました。

石破首相は坂口さんの研究の概要を聞き、「政府としても研究の手伝いをしたい」と述べました。