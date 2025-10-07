（NY時間10:57）（日本時間23:57）

３Ｍ＜MMM＞ 156.59（-2.07 -1.30%）



３Ｍ＜MMM＞が、インダストリアル部門で数十億ドル相当の資産売却を検討していると伝わった。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。低成長の事業を切り離す措置の一環でゴールドマン＜GS＞と協議しているという。



同社のセーフティ＆インダストリアル部門は、自動車補修・整備用品や個人用防護具、産業用接着剤・テープなどを手がけており、昨年の売上高は約１１０億ドル。関係者によると、資産分離を目指す方針を最終決定したわけではなく、現行の事業構造を維持する可能性もあるという。



昨年就任したブラウンＣＥＯは決算説明のオンライン会見で、適切な資産売却を検討していると述べていた。同ＣＥＯは、本業ベースの売り上げ成長を再び軌道に乗せようと取り組んでいる。また、トランプ政権下で導入された関税への対応も迫られ、生産拠点の移転や価格調整などの対策も講じている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

