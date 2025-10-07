ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、敵地・シチズンズバンクパーク１号で地区Ｓ突破へ王手をかける。第１戦は先発して６回３失点で勝利投手も、バットでは４打席連続三振。無安打で終わった試合後に「素晴らしいピッチャーが５打席ともマウンドにいたので、なかなか打てる機会はなかった」と完敗を認めていたがこのままでは終わらない。

ＭＬＢでは、ＰＳ中に試合のない日を減らすため、２２年以降はどちらかのリーグの地区シリーズで第１戦と２戦の間に休養日を設け、今季はナ・リーグの試合がなかった。大谷にとっては好材料。今季、登板翌日は打率１割４分７厘だが、翌日に試合なしで迎えた翌戦（欠場は除く）は２割６分１厘と、数字は上がる。

敵地のシチズンズバンクパークではこれまで本塁打なし。３０球団の本拠地で０発はフィリーズとレッズの２球場のみだ。しかし、第２戦の敵軍先発左腕・ルサルドとは、今季最後の対戦だった９月１７日に右中間へ本塁打を放っている。通算１４打数２安打の１割４分３厘と抑え込まれてはいるが、いいイメージも持って打席には入れるはずだ。

ロバーツ監督は大谷について、「ストライクゾーンの外のボールを追って、ストライクを見逃した。その悪循環でよくない試合だった」と指摘しながらも「第２戦ではもっとよくなると期待している」と心配はしなかった。地区Ｓが第５戦までもつれた場合は、中６日で再び敵地で先発予定。だが、ド軍はＰＳ３連勝、シーズンから８連勝と勢いに乗っている。大谷がバットでさらにチームを上昇気流に乗せる。（安藤 宏太）