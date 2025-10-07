スウェーデンのカロリンスカ研究所は６日、２０２５年のノーベル生理学・医学賞を、過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ細胞」を発見した坂口志文(しもん)・大阪大特任教授（７４）ら３人に授与すると発表した。

日本のノーベル賞受賞は、昨年平和賞に輝いた日本原水爆被害者団体協議会（被団協）に続いて２年連続となる。

坂口さんの故郷・滋賀県長浜市では、兄で元高校教師の偉作さん（７６）や、母校の県立長浜北高校の同級生ら約２０人が市役所で発表を見守り、「やっと取れた。おめでとう」と功績をたたえた。

受賞が決まると、同級生が偉作さんを囲み、「おめでとう」「ついにやりましたね」と次々と握手を交わした。偉作さんは、昨年１月に１０４歳で亡くなった母・淑子さんに触れ、「母が（受賞決定を）一番楽しみにしていた。すぐにでも墓前に報告したい」と話した。

高校時代の同級生、木全正顕さん（７５）は「坂口君は授業中に寝ている印象が強かったけど、先生の話を聞かなくても勉強ができたのだろう。ぜひ背中を追う若い研究者の支えになってほしい」と喜んだ。

◇

坂口さんはいずれも教師だった父・正司さん（１９７７年死去）と淑子さんの間に３兄弟の次男として滋賀県の旧びわ村（現・滋賀県長浜市）で育った。世界に通じるようにとの思いを込め、欧米に多い名前「Ｓｉｍｏｎ」にちなんで「志文」と名付けられた。

兄弟が幼い頃から自宅の本棚は父の蔵書であふれ、「本を読みなさい」が父の口癖。坂口さんは、暇さえあれば蔵書を引っ張り出して読みあさった。「本に囲まれた生活が彼のルーツ。読書量は兄弟で一番多かった」と偉作さんは言う。

親類に医師が多いこともあり、坂口さんは自然と医学に関心を寄せるようになった。父が学んだ京都大の受験に失敗し、自宅で浪人生活を送った時には、父が勉強を教えることもあった。淑子さんは生前、「我慢強く、分かるまで徹底的に取り組む姿は父親譲りだった」と語っていた。

淑子さんは、坂口さんの受賞を誰よりも心待ちにしていた。毎年発表の時期になると、期待する淑子さんを坂口さんが電話で「簡単に取れるものではないんだよ」と諭していた。

淑子さんは２０２１年から市内の介護施設に入所。親子の最後の対面となったのは２３年１１月だった。母校の小学校で講演するために帰省した坂口さんが、施設を訪れて講演会のチラシを見せながら「これに来てたんよ」と声をかけると、淑子さんはうなずいていたという。