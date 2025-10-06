自民・高市総裁　新執行部あす発足　麻生氏が再び副総裁へ

自民党の高市総裁は、党の新たな執行部を7日に発足させる予定です。

高市氏は東京・赤坂の議員宿舎にとどまって人事の構想を練り、夕方から内示を行いました。

総裁選挙で高市氏を支援した麻生最高顧問は、再び副総裁に就くことが内定しました。

「党四役」については、党運営の要となる幹事長に麻生派の鈴木俊一総務会長が内定し、新たな総務会長には麻生派の有村治子氏を起用する方針が固まりました。

有村氏は両院議員総会長として、参議院選挙後、石破首相の責任を巡って紛糾した両院議員総会を取り仕切っていました。

党の政策責任者である政調会長には、総裁選挙を争った小林鷹之元経済安保相を起用する方針が固まりました。

また選挙対策委員長には、高市氏に近い古屋圭司元国家公安委員長の起用が固まりした。

古屋氏は今回の総裁選で、高市氏を推薦人代表として支えました。

この他、梶山弘志元経済産業相の国会対策委員長への起用なども固まりました。

役員人事は7日に開かれる臨時の総務会で正式に決まります。

一方、高市氏が5日夜、国民民主党の玉木代表と会談していたことが関係者への取材でわかりました。

今後の連携について意見を交わした可能性があります。