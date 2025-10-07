GANG PARADE、アニメ『デブとラブと過ちと！』OPテーマ「Happy Yummy Lucky Yummy」配信＆MV公開

GANG PARADEが、アニメ『デブとラブと過ちと！』のオープニングテーマとなっている新曲「Happy Yummy Lucky Yummy」を10月7日に配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。

本楽曲は、メンバーのユメノユアが同アニメの主人公 夢子を思い描きながらポジティブでかわいい要素を凝縮した歌詞を付け、真似したくなるようなキャッチーでポップな振付をキャン・GP・マイカが考案。GANG PARADEの魅力が詰まった、観て聴いて楽しめる一曲となっている。プロデュースは、MEG（MEGMETAL）とHayato Yamamotoが担当した。

また、MVは「SUPER PARTY PEOPLE」でも監督を務めた松田広輝が約2年半ぶりにビデオを制作。キャン・GP・マイカの振り付けを引き立てるダンスシーンと、カラフルなお菓子やフルーツなどの食べ物に囲まれるメンバーが見どころだ。

（文＝リアルサウンド編集部）