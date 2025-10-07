中国・浙江省杭州市の高速道路で1日、車外に出された子どもが自分の車を見失い迷子になる事態が発生した。中国メディアの潮新聞は6日、その理由を伝え「とんでもない！」と報じている。

記事によると、同日午後2時10分ごろ、杭新景高速道路の安仁ジャンクション付近で、中央分離帯の近くを小走りで移動する男児の姿が目撃された。監視カメラを通じてこの様子を発見した交通警察隊はすぐに人員を手配して保護に向かわせた。この時、1台の車のドライバーが男児に声を掛けていた。



警察が確認した結果、この車は男児の身内のものではなく、高速道路を一人で走っている男児が心配になって声をかけてくれた人だった。男児はこのドライバーを通じて交通警察に保護された。その後、警察は家族と連絡を取ることができた。

母親によると、高速道路を車で走行中に男児が急にトイレに行きたくなり、渋滞気味だったことからその場で外に出て用を足し、車に戻れば問題ないと考えてそのように指示した。ところが、予想に反して車の流れが良くなり、男児は母親の車を見失ってしまったという。

男児は次の料金所で母親に引き渡され、母親は警察から厳重注意を受けたという。（翻訳・編集/北田）