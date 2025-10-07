　7日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比410円高の4万8600円と急騰。日経平均株価の現物終値4万7944.76円に対しては655.24円高。出来高は1万4854枚となっている。

　TOPIX先物期近は3262.5ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は36.44ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48600　　　　　+410　　　 14854
日経225mini 　　　　　　 48600　　　　　+410　　　188386
TOPIX先物 　　　　　　　3262.5　　　　 +25.5　　　 14829
JPX日経400先物　　　　　 29415　　　　　+170　　　　1105
グロース指数先物　　　　　 751　　　　　　+3　　　　 860
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース