日経225先物：7日0時＝410円高、4万8600円
7日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比410円高の4万8600円と急騰。日経平均株価の現物終値4万7944.76円に対しては655.24円高。出来高は1万4854枚となっている。
TOPIX先物期近は3262.5ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は36.44ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48600 +410 14854
日経225mini 48600 +410 188386
TOPIX先物 3262.5 +25.5 14829
JPX日経400先物 29415 +170 1105
グロース指数先物 751 +3 860
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3262.5ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は36.44ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48600 +410 14854
日経225mini 48600 +410 188386
TOPIX先物 3262.5 +25.5 14829
JPX日経400先物 29415 +170 1105
グロース指数先物 751 +3 860
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース