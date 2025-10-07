ドジャース・佐々木朗希投手（２３）のポストシーズン（ＰＳ）での起用が９回や抑えに限らないことが５日（日本時間６日）、判明した。４日の地区シリーズ（Ｓ）第１戦、フィリーズ戦で、日米通じて初のセーブをマークした右腕についてＤ・ロバーツ監督（５３）は守護神の素質を認めながらも「９回に固定したくない」と柔軟に起用していくとした。ド軍はこの日試合がなく、６日（同７日午前７時８分開始）の敵地での第２戦に勝てば一気に王手をかける。“どこでも朗希”が２年連続世界一のキーマンとなる。

朗希はすでに首脳陣の信頼をがっちりつかんでいた。試合がなく敵地で非公開練習が行われ、オンライン取材に応じたロバーツ監督は、第１戦でプロ初セーブを挙げた朗希について「我々が最も信頼を置くリリーバーの一人として見ていることは確かだ」と言い切った。

９月には勝ちパターンを担うはずのトライネン、スコットらが不安定で、勝利の方程式を確立できずにＰＳに突入したド軍。そんな中、朗希は９月途中に救援に転向。マイナーを含めて救援では６登板連続で１回無失点。１６０キロ台の速球も戻り、指揮官が「どんな状況でも感情をコントロールできると信じていたが、我々全員が安心できた」と言えば、サイ・ヤング賞２度のスネルも「救援での強い自信が好きだ。ビビらずにストライクを投げて攻めている。先発の時は少し慎重で神経質に見えたが、今は自信を持っている。見ていて楽しい」と太鼓判を押した。

ロバーツ監督は抑えに「値する」と合格点を与え、今後も守護神として起用するプランがある一方で、「相手のラインアップ次第では８回に重要な場面が来ることもある。そのときに彼が最適となる可能性がある」と説明。ターナー、シュワバー、ハーパーと強打者が並ぶフィリーズ上位打線との対戦が７、８回に来た場合、朗希を投入する可能性も示唆した。

８回はド軍がレギュラーシーズンで４回以降のイニング別で最も失点の多かった「魔」のイニング。朗希も「任せられたところを精いっぱい投げて、チームのためになれれば」と話しており、どんな役割でも担う覚悟はできている。

フ軍の本拠地・フィラデルフィアは、映画「ロッキー」の舞台。「ロウキ」は米国では「ロッキー」に近い発音で呼ばれることも多く、登場曲には同僚が選曲した「バイラロ・ロッキー」も使用。シチズンズバンクパークから車で１５分の場所に主人公がテーマ曲に合わせて駆け上がった「ロッキー・ステップ」があり、銅像も設置されている。先発では思うようにいかなかったが、本家「ロッキー」のようにどん底から一気にスター街道を駆け上がる姿は重なって見える。

疲労が考慮され２日連続の登板はない見込みだが、第１戦の翌日だったこの日は試合がなく、第３戦まではすべての試合に投げることが可能。指揮官も第２戦の登板を「問題ない」とした。ブルペン陣の救世主となっているロウキ。さらなる高みへステップを踏む。（安藤 宏太）

◆ロッキー １９７６年製作で、後にシリーズ化された人気ボクシング映画。シルベスター・スタローン演じる主人公のボクサー「ロッキー」が、アメリカンドリームをつかみ、大スターになるストーリー。テーマ曲に合わせて階段を駆け上がる名シーンで使われるフィラデルフィア美術館正面の「ロッキー・ステップ」は７２段。最上段にロッキー像もあり、フィラデルフィアの人気観光スポットになっている。