“宇宙人”アルバイト相葉雅紀、天海祐希とのCM共演に「神様だ…！」 譲れないこだわりも明かす
セブン‐イレブン・ジャパンは、新広告コミュニケーション「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」シリーズの第2弾として、イメージキャラクターの相葉雅紀、オーナー役として天海祐希、ラーメン店の店主役として中川家礼二が出演する新TVCM「麺でウカウカ篇」を7日から放送開始する。
【動画】「うかうか？」ユーモアたっぷりの新TVCMに出演する相葉雅紀
本CMは「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」シリーズの第2弾として放映開始する「麺でウカウカ篇」。前回に引き続き、宇宙人アルバイト役に相葉、オーナー役に天海が登場。さらに今回は、ラーメン店の店主役に礼二を迎え、より賑やかでユーモアあふれる掛け合いが繰り広げられる。
撮影のハイライトとなったのは、本編でも見どころとなる“うかうかポーズ”のシーン。3人同時の撮影で、カットがかかると思わず全員が笑顔になり、現場は大盛り上がり。和気あいあいとした雰囲気に包まれた。相葉と天海が同じタイミングの撮影となるのは今回が初めて。インタビューでは、相葉が「宇宙人あらわる篇」で神様役だった天海を目の前にして、「“神様だ…！”と嬉しくなった」と感想を語り、共演を心から楽しんだ様子を明かした。
また、礼二との共演シーンでは、天海が「毎日家に帰ってYouTubeを見ています」と打ち明ける場面も。終始温かい空気が広がる、明るく笑顔の絶えない現場となり、無事に撮影が終わった。
■相葉雅紀コメント
Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
中川家の礼二さんとは、2002年頃に番組を一緒にやっていた時期がありまして、「久しぶりだね」なんて話もしつつ、またご一緒できたことが嬉しかったですね。
天海さんと前回は、合成撮影という形での共演でしたが、今回はご一緒に撮影できたので「神様だ…！」となりました（笑）。お会いできてとても嬉しかったです。
印象に残っているのはやっぱりうかうか〜と言って踊っているところじゃないですかね。天海さんも踊るんだ！と思いました。
Q. 今回のCMで登場した「およがせ麺」シリーズはこだわりの麺が特徴ですが、これだけは譲れないこだわりを1つ教えてください。
1日1回、もしくはできるだけ発酵食品を摂るようにしています。味噌汁を飲んだり、納豆を食べたり、甘酒を飲んだりなど、できる限りでやっています。きっかけは、今年の春に舞台の本番があったのですが、僕はこれまでずっと重度の花粉症で悩んでいて。薬で止めたりしていたのですが、舞台の本番と一番コンディションが良くない時が重なると思って、その前の年から発酵食品を摂ることをルーティンにしていました。僕個人の感覚ですが、薬を飲まなくても春の公演は乗り切れたので、自分の中でげんを担いで続けています。
Q. CM内で「セブンの麺 最近また変わったでしょ」というセリフがあるようにセブン‐イレブンの商品は進化を続けています。そこで最近ここが自分は進化したなと思うことを教えてください。
この夏はとても暑かったので、体を冷やす対策を色々な形で進化させながら試していました。最後は、中にファンがついていて着るタイプのものにたどり着きました。あれが一番涼しく過ごせますね。
Q. 最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。
今回はおよがせ麺シリーズの撮影で、宇宙人が初めて地元のラーメン店の店主と絡むシーンを撮影いたしました。およがせ麺の魅力も熱弁していますので、ぜひ皆さんお手にとっていただければ嬉しいなと思います。おすすめです。よろしくお願いします。
