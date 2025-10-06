リヴァプールのファンは、エースであるモハメド・サラーを一度スタメンから外すべきだと考えているようだ。英『TalkSPORT』が報じている。



今節のチェルシー戦（1-2）にも敗れたリヴァプールは現在公式戦3連敗中となっており、まだシーズン序盤ながらアルネ・スロット監督率いるチームの状態を不安視する声も挙がっている。



新戦力が多いことやイブラヒマ・コナテの不調など、様々な要因が議論されているなか、多くのファンが注目しているのはサラーの不振だ。昨シーズン公式戦52試合で34ゴール23アシストを記録したエースは、今シーズンここまで公式戦10試合で3ゴール3アシスト。決して悪い数字ではないが、サラーに求められる基準は高く、昨シーズンに比べると、物足りない印象だ。





そんななか、同メディアは2人のリヴァプールファンに話を聞いたようだが、2人とも不調ながら10試合中9試合にスタメンフル出場しているサラーをスタメンから外すべきだと話したようだ。1人目のリヴァプールファンは「ここであえて言わせてもらうが、サラーを外すべきだ。クロップが2019-2020シーズンに優勝した時を思い出してほしい。我々がタイトル防衛を試みた時も同じことが起こった。それから我々は試合に次々と負け始めた」と過去に言及。そして続けて「これは同じことだ。歴史がまた繰り返されていると思う」と主張した。そしてもう1人のファンはサラーについて聞かれると、「彼のパフォーマンスを見る限り、毎週先発起用するほどの価値はないと思う」とバッサリ。続けて「彼が毎週出場していることが、我々の不振の直接的な原因だと言っているわけじゃない。現時点では明らかにシステムの問題だ」とチーム全体に問題があると語った。それでも最後には「サラーは外した方がいいと思う。パフォーマンスを発揮できないなら、誰であろうとプレイすべきではない」と自身の見解を主張している。長年右サイドでコンビを組んでいたトレント・アレクサンダー・アーノルドがいなくなったこともサラーの不調に影響していると考えられているが、リヴァプールのプレミア2連覇やCL制覇にはエースの活躍が欠かせない。リヴァプールファンから厳しい視線が向けられるサラーだが、昨シーズンのような圧巻のパフォーマンスを取り戻すことはできるか。