台風22号（ハーロン）日本列島へ？

気象庁によりますと、台風22号はきょう（６日）午後９時には父島の西南西約２４０キロにあって、１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、中心から半径５５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、中心の東側３３０キロ以内と西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想図は【画像①】の通りです。

【詳しい台風情報】（目次）

① 台風２２号 今後の進路は？ ② 小笠原諸島では強風や高波に注意



③ 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 １６日間の天気シミレーション

台風22号 今後の進路は？

台風の中心は、



あす（７日）午後９時には日本の南で強い台風になる見込み

中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



あさって（８日）午後９時には日本の南で非常に強い台風になる見込み

中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



９日午後９時には日本の東

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６５メートル



１０日午後９時には日本のはるか東

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



１１日午後９時にはアリューシャンの南

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



が予想されます。

小笠原諸島では強風や高波に注意を

小笠原諸島では７日にかけて強風、うねりを伴う高波、落雷、突風、急な強い雨、高潮に注意してください。



台風は次第に小笠原諸島から遠ざかりますが、７日にかけて発達しながら日本の南を西よりに進み、８日には進路を北よりに変え、９日には伊豆諸島に接近するでしょう。



［風の予想］

小笠原諸島では６日は、強い風が吹くでしょう。

６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

小笠原諸島 １８メートル（３０メートル）



［波の予想］

小笠原諸島では７日にかけて、うねりを伴ってしけとなる見込みです。

６日に予想される波の高さ

小笠原諸島 ５メートル うねりを伴う

７日に予想される波の高さ

小笠原諸島 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

小笠原諸島では７日にかけて強風、うねりを伴う高波、落雷、突風、急な強い雨に注意してください。大潮の時期と重なるため、高潮にも注意してください。



また、台風２２号の影響により、西日本から東日本の太平洋側では、８日から１０日ごろにかけて、海上を中心に強い風や非常に強い風が吹き、しけや大しけとなるおそれがあります。

全国の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像⑤～⑫】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の気象情報に注意してください。