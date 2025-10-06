３日、観光客でにぎわう重慶市渝中区の洪崖洞風景区。（重慶＝新華社配信／郭旭）

【新華社重慶10月6日】中国の国慶節・中秋節連休（1〜8日）に入り、重慶市が訪問先として人気を集めている。立体的な都市景観や多彩な観光資源、革新的な消費体験が人々を引き付け、活気ある休暇シーズンとなっている。

１日、重慶市渝中区の十八梯大隧道遺跡を見学する観光客。（重慶＝新華社記者／黄偉）

２日、重慶市南岸区の黄桷垭老街で作家、三毛の生家を見学する観光客。（重慶＝新華社記者／黄偉）

１日、重慶市渝中区の十八梯伝統風貌区を散策する観光客。（重慶＝新華社記者／黄偉）

３日、重慶市渝中区の李子壩（りしは）展望台で、高層マンションを通り抜けるモノレールを撮影する観光客。（重慶＝新華社記者／黄偉）

３日、観光客でにぎわう重慶市の千厮門大橋。（重慶＝新華社配信／郭旭）

２日、重慶市南岸区の南浜路で行われたドローンショー。（重慶＝新華社記者／黄偉）

２日、重慶市南岸区の老君洞展望台から市街地を見下ろす観光客。（重慶＝新華社記者／黄偉）

