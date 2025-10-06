スウェーデンのカロリンスカ研究所は６日、２０２５年のノーベル生理学・医学賞を、過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ細胞」を発見した坂口志文(しもん)・大阪大特任教授（７４）ら３人に授与すると発表した。

日本のノーベル賞受賞は、昨年平和賞に輝いた日本原水爆被害者団体協議会（被団協）に続いて２年連続となる。

会見場には、坂口さんの妻、教子さんの姿があった。坂口さんは「一緒に同じ景色を見てきた一番の理解者であり、同志ですね」と感謝する。

２人が出会ったのは２０歳代の頃、愛知県がんセンターだった。坂口さんが研究生、教子さんは名古屋市立大の医学生として病院実習に来ていた時に偶然知り合い、１９７９年に結婚した。

皮膚科医になった教子さんは、８３年に坂口さんと一緒に渡米。坂口さんが米国でＴレグの研究を続けるそばで、教子さんも研究員として実験のサポートをした。

現在は、夫妻らが設立した医療応用を目指す新興企業「レグセル」で治療薬開発の夢を追う。今年３月に創薬への投資が活発な米国に拠点を移した。「新しい挑戦を楽しんでいる」と坂口さん、「青春まっただ中です」と教子さん。これからも二人三脚で走り続ける。