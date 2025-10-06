阪神タイガースの親会社の“阪神電車” なぜライバル・巨人と同じオレンジ色なのか？阪神職員に聞く
本日10月6日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「猛暑のなか外で過ごしている人たちに個人的ニュースを聞いてみた件」「色にまつわるアレコレを調査した件」「夜ふかし的自由研究」を予定している。
「猛暑のなか外で過ごしている人たちに個人的ニュースを聞いてみた件」では、暑い日が続く中なぜか暑い野外で過ごしている人々にインタビュー。多摩川の河川敷でパンツ1枚で寝そべっているお兄さんや、遊具のタイヤの中で過ごしている少年たち、ハイテンションで走る外国人教師など気になる人が続々登場。
熱中症患者を救助したというお母さんが「保冷剤」として持っていたものとは？日陰でスマホを触っていたお父さん、いったい何を見ていた？さらに番組スタッフに話しかけてくる大学生たち…その中の一人の驚くべき卒論のテーマとは!?
「色にまつわるアレコレを調査した件」では、色にまつわる豆知識や、使われている色の理由などを夜ふかし流に調査。ドイツの国旗の黄色、実は別の色だった!? 千葉県民がイメージする千葉県の色は何に由来していた？プロ野球・阪神タイガースの親会社・阪神電気鉄道の“阪神電車”の色はなぜライバル・読売ジャイアンツと同じオレンジ色なのか？阪神職員の方が語ったその理由とは!?
「夜ふかし的自由研究」では、どうでもいいことだけどちょっぴり理由が気になることを徹底調査。1000円で海外では何が買えるのか？物価高に悩む日本だが、実際は海外よりはマシだった!? 意外に覚えていない昔話の内容もチェック。裸の王様はどうして裸だったのか？はなさかじいさんが撒いたのは何の灰だった!?