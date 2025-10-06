元西武の松坂大輔氏（45＝スポニチ本紙評論家）が6日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」にVTR出演。

6日（日本時間7日）のドジャース―フィリーズのナ・リーグ地区シリーズ第2戦（同午前7時8分開始）の見どころを語った。

先発はド軍がサイ・ヤング賞2度のスネル、フ軍が今季チームトップの15勝を挙げた左腕ルサルドだ。

松坂氏は「投手戦になる。終盤まで1―0、0―0でいくのでは」と、両投手のハイレベルな投げ合いに注目。

そのルサルドに対し、ド軍の1番・大谷翔平がどうアプローチするか。

4日の第1戦で、大谷は二刀流として先発して勝利投手になったものの、打っては4打数無安打4三振。

さらにルサルドとは14打数2安打と抑え込まれてもいる。しかし「（ワイルドカードシリーズで）レッズのグリーン投手、分の悪い投手から先頭打者ホームランを打っていますから」と松坂氏。

その上で「第1打席のアプローチの仕方が注目のポイントだと思います」と、初回の大谷の打席でのフ軍バッテリーとの攻防に焦点を当てた。