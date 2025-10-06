将棋の福間香奈女流6冠（33）が6日、大阪府高槻市の関西将棋会館で、浦野真彦八段（61）との第67期王位戦予選に臨み、240手で勝利した。福間は直近15局の公式戦成績を10勝5敗とし、棋士編入試験の受験資格「公式戦において、最も良いところから見て10勝以上、なおかつ6割5分以上の成績を収めたアマチュア・女流棋士」を満たした。

「家のこと、対局のこと。自分の中で充実しているので前向きに考えたいが、現実的にやっていけるのかも考えないと。しっかり検討して悔いのない決断をしたい」。感想戦後の取材に複雑な心境を語った。

福間は22年、同試験を受験したが3連敗で失敗。その後、結婚、出産を経て今年2月に復帰し、今回2度目の資格獲得となった。10勝5敗の5敗中、2敗は不戦敗。「幸運な勝利もある」と振り返ったが、対局内容への手応えも感じさせた。

将棋は振り駒の結果、後手になり2手目で5筋の歩を突いて得意のゴキゲン中飛車を明示した。浦野は4枚穴熊、福間は高美濃囲いと王の堅さに差が生じたが、押し引きを繰り返す長い中盤戦の末、2局分と言えそうな指し手を重ねて押し切った。

1回目の受験時と比べて棋力の比較はどうか。「（出産などを経て）精神的に強くなれたと思う部分はある一方、棋力は落ちている」。同時に、将棋との向き合い方では変化があったという。

「出産して家族の支えがないと対局できない。子供ができるまでは“自分のため”。今は“家族のため”という変化がある」。受験するかどうかの検討期間は1カ月。決断すれば、新人棋士5人を試験官とする5番勝負が待つ。

4日に開票された自民党総裁選では高市早苗氏が新たなリーダーに選ばれ、自民党総裁に就いた。臨時国会での首相指名選挙を経て日本初の女性首相が誕生の運びだ。

将棋界も四段に昇段してプロになった女性はまだいない。別制度の女流棋士には福間や西山朋佳女流2冠らがいるが「ガラスの天井」を誰がいつ破るのか。受験するかどうかの決断がどうであれ、福間がその最短距離にいることは間違いなさそうだ。