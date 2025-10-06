東急・田園都市線で列車同士が衝突し脱線した事故で、国の運輸安全委員会の調査は6日午後10時20分ごろに終わりました。6日午後11時半から順次運転再開するということです。

【映像】夜通し作業が続く、衝突現場付近の様子

5日午後11時すぎ、田園都市線の梶が谷駅に向かう上りの普通列車が停車していた回送列車に衝突しました。

国土交通省と東急電鉄によりますと、衝突された回送列車の運転士は見習い期間中で、隣には指導係の運転士がいたということです。

回送列車は、上り列車が使う「3番線」から、列車を留めておくための別の線路に移動中でしたが、規定の速度を超過したことによりオーバーランを防止するための信号を受信したため所定の位置より手前で停止したということです。

そのため、最後尾の車両が3番線側にはみだし、普通列車とぶつかりました。普通列車の運転士は、非常ブレーキを操作しましたが、間に合いませんでした。

国の運輸安全委員会は、現場に事故調査官を派遣し、6日午前11時ごろから調査を始めました。夕方には「6日中の調査終了は難しい」としていましたが、調査は6日午後10時20分ごろに終わりました。

東急電鉄によりますと、調査の終了を受けて6日午後11時半から順次全線で運転を再開するということです。また、7日は始発から運行予定ですがダイヤは乱れる可能性があるということです。（ANNニュース）