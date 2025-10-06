【返して！月3万借金兄】借金問題は解決へ。スムーズに話し合えた理由は…＜第17話＞#4コマ母道場
自分の大切な家族がお金のピンチに見舞われてしまったら……「金銭的な余裕があったら助けてあげたいな」と思う人もいることでしょう。身内だから口約束で、利子もなし……など、条件をゆるめに設定する場合もあるかもしれません。しかし相手が「身内」であることに甘え、返済を滞らせてしまったら……あなたならどうしますか？
第17話 一生家族に尽くす
【編集部コメント】
ここまで円満に話し合いができたのも、ミズキさんがあのとき笑顔で出産祝いを渡していたからかもしれません。あの日借金のことをばらしたり、お祝いを渡さなかったりしたら、エリナさんは怒りや悲しみを抱えてしまい、ここまでスムーズに話し合いができていなかったかもしれません。やはり人との付き合いを大切にし、いろいろ話し合えるようなベースを作っておくのはいいことなんだな……としみじみ思ったミズキさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
