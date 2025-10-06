元ロッテで活躍した伊藤義弘（いとう・よしひろ）さんが6日午後4時16分、バイク事故のために亡くなった。同日午後2時17分に福岡市城南区の交差点でタクシーと衝突し、福岡市内の病院へ搬送されたが2時間後に死去した。43歳だった。福岡県出身。

訃報を受けて、元ロッテ捕手の里崎智也氏（49）は自身のXを更新。事故のニュースをリポストし「生前、応援していただいた皆様に、知ってもらうためにポストしました。残念でなりません。今知ったばかりで、なんて言っていいのか。ご冥福をお祈りいたします」と、大きな衝撃を受けた様子で伊藤さんを悼んだ。

10年に3位からの下克上で日本一に輝いた瞬間には伊藤さんとバッテリーを組んでいた里崎氏。その後再びXを更新すると、当時の写真とともに「2010年 日本シリーズ ロッテ対中日 日本一の胴上げ投手 伊藤義弘 ストレート、スライダー 一級品！ 気持ちも強く、素晴らしいリリーバー。 日本一となった試合、プロ初打席で浅尾投手の豪速球を完璧にバントして、岡田の決勝打に繋いだ。 投打の立役者 心の中で生き続けます、合掌」とつづり故人をしのんだ。

伊藤さんは、07年大学生・社会人ドラフト4巡目でロッテ入り。1年目から4年連続で50試合登板を達成し、10年には日本シリーズ胴上げ投手にも輝いた。13年に右肘関節鏡視下手術を受け、16年オフに戦力外。プロ9年間で通算は257試合6勝13敗1セーブ、71ホールド、防御率3・83だった。その後は夢であった教師の道へ。日体大大学院に進んで教員免許を取得し、20年から母校・東福岡に赴任。同年夏から今夏まで監督を務めていた。退任後は今年9月にスローイング強化アカデミー「Pitch＋」を開講し、新たな一歩を踏み出したばかりだった。

伊藤 義弘（いとう・よしひろ）1982年（昭57）6月2日、福岡県生まれ。東福岡で2年夏に甲子園出場。国学院大からJR東海に進み、07年都市対抗では王子製紙の補強選手として8強。07年大学生・社会人ドラフト4巡目でロッテ入り。10年の日本シリーズ胴上げ投手。20年夏から今夏まで東福岡の野球部監督を務めた。1メートル77、78キロ。右投げ右打ち。