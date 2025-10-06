将棋の福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が６日、大阪・高槻市の関西将棋会館で第６７期王位戦予選（７組３回戦）に挑み、浦野真彦八段に２４０手で勝利して、棋士編入試験の受験資格を取得した。

白星を挙げたことで、直近の一般公式戦は１０勝５敗（２不戦敗含む）の勝率６割６分７厘となった。これにより「現在のプロ公式戦において、最も良いところから見て１０勝以上、なおかつ６割５分以上の成績を収めたアマチュア、女流棋士の希望者」の取得条件を満たした。以下は主な一問一答。

―勝てば資格を取得することは知っていたか。

「そうですね。周りの人に聞いていたので」

―資格取得も考慮しながらの対局だったか。

「王位戦をもう一局戦いたいというところで準備をしていたので。編入試験がちらつくと、どうしても将棋の内容って変わってくると思う。あんまり考えてはなかったです」

―取得条件を満たした。

「そういう勝率を挙げることができて、すごく充実感はありますし。そういうところに達することができて良かったです」

―受験するかどうかの意向は。

「タイトル戦と平行してやっていかないといけないですし。出産を経て、家のこと（子育て）と対局日程の両方を現実的にやっていけるのかどうか考えないといけないので。今回は私の気持ちひとつで受けられるかどうかはまだちょっと分からないかなと。こなせるかどうか、体調面も考慮して決めたいかなと思います」

―しばらく検討期間がある。

「自分の中では充実してますので、前向きに検討したいです。本当にやっていけるかどうかだけですね。自分でも早く固めたいですが、対局も続いているので、すぐ決められるかどうか分からないです。対局に支障がないよう、平行して決めたいと思います」

資格取得後、棋士編入試験として棋士との五番勝負（試験官は新四段５名を棋士番号順に選出）を行い、３勝で合格。フリ―クラスへの編入資格を得る。

福間は２２年（当時は里見姓）にも女性初となる受験資格を得たが、同年の棋士編入試験で０勝３敗となり、不合格となっている。今回、条件をクリアしたことで、アマチュア、女流棋士を通じて史上初となる２度目の資格取得となった。

★福間香奈の一般公式戦直近１５局成績

【２０２４年】

〇 ７月 ５日 朝日杯１次予選 矢倉規広七段

〇 同日 同 安用寺孝功七段

〇 ８月２３日 王座戦１次予選 村田智弘七段

■ ９月１１日 朝日杯１次予選 片上大輔七段＝不戦局

〇 ９月１８日 王位戦予選 安用寺孝功七段

● ９月２５日 王位戦予選 石川優太五段

■１２月１２日 王座戦１次予選 都成竜馬七段＝不戦局

【２０２５年】

〇 ７月２８日 王位戦予選 小林裕士八段

● ８月 １日 棋聖戦１次予選 森本才跳四段

〇 ８月 ４日 朝日杯１次予選 小林裕士八段

● 同日 同 斎藤慎太郎八段

〇 ８月２６日 王座戦１次予選 長岡裕也六段

〇 ９月１０日 王位戦予選 西田拓也六段

〇１０月 １日 王座戦１次予選 井田明宏五段

〇１０月 ６日 王位戦予選 浦野真彦八段

※朝日杯は朝日杯将棋オープン戦。