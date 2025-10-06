¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤Î¡Ö¥í¥¤¥É²áµîÊÔ¡×PV¸ø³«¤ËÃæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÂº¤¤¡×¡ÖÀäÂÐÀÚ¤Ê¤¤¡×
2025Ç¯10·î4Æü¡¢¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×Season3¤Î¡Ö¥í¥¤¥É²áµîÊÔ¡×PV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤Ï¡¢±óÆ£Ã£ºÈ»á¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£¥¹¥Ñ¥¤¤ÎÃËÀ¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¡¢»¦¤·²°¤Î½÷À¥è¥ë¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¡¢Â¾¿Í¤Î¿´¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¾¯½÷¥¢¡¼¥Ë¥ã¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÇÀ¤ò±£¤·¤Æ¤«¤ê¤½¤á¤Î²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£
¸¶ºî¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï3800ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎSeason1¤¬22Ç¯¡¢Season2¤¬23Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëSeason3¤¬º£Ç¯10·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢11Æü¤è¤ê¥í¥¤¥É¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤òÉÁ¤¯¡Ö¥í¥¤¥É²áµîÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¡Ö¥í¥¤¥É²áµîÊÔ¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿PV¤¬¿·¤¿¤Ê¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÅô¤ò¸î¤ë¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥¤¥É¤¬¥¹¥Ñ¥¤¡Ö²«ºª¡Ê¤¿¤½¤¬¤ì¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿²áµî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤òÃæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍÄ¤¤º¢¤Î²«ºª¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Äµã¤±¤½¤¦¡×¡Ö²«ºª¥Ñ¥Ñ¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¡¢ÀäÂÐÀÚ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤À¡×¡Ö²«ºª¤È¥è¥ë¡¢¤É¤Á¤é¤â¹¬¤»¤Ê»Ò¤É¤â»þÂå¤òÁ÷¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Ë¥ã¤Ë¤Ï´°àú¤Ê»Ò¤É¤â»þÂå¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂº¤¤¡×¤È¤Î´¶½ýÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ô¥å¥¢¤ÊÃË¤Î»Ò¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¾¯Ç¯»þÂå¤Î²«ºª¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Î²«ºª¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤ä¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë²«ºª¤Î²áµîÊÔ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡ª¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÊª¸ì¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤ÎÀ¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë