フードデリバリー界に『パックマン』現る。

日本ではフードデリバリーにUber（ウーバー）が浸透しており、バイクや自転車に乗った人が届けてくれますよね。DoorDash（ドアダッシュ）は日本から撤退してしまいましたが、12年の歴史があり、他国では今でも稼働中です。

商品を飲み込む宅配ロボ

そのDoorDashが、アメリカで自律運転をする宅配ロボの「Dot」を発表しました。

真っ赤なボディーに丸くて大きな目、ちょっと微笑んだ口がインパクト大。このタイプの車輪付き自走ロボはカゴ型で上蓋が開く仕組みなのですが、「Dot」くんは大きな口をパックリ開きます。

障害物が飛び出すと、黒目が注視するギミックが面白いですね。表情があると親しみが持てます。

「Dot」くんは基地から発進してレストランでピックアップ。最高時速約32kmで自転車レーンなどの公道を走り、注文したお客さんの元に急ぎます。現在地はアプリ内の地図で確認ができ、到着したらデッカい口がまたガバっと開きます。

ひとり言が多い

より愛嬌を出すためか、「ウー」とか「バイバイ」とか「オー、ハロー」とか「ワオ」などの言葉を発する「Dot」くん。親近感が湧きますね。

四輪のServe RoboticsやUberの6輪ロボのように、フロントが顔っぽくなっている程度なら特別感はありませんが、『パックマン』みたいに荷台が開閉する遊び心がイイですよね。

「Dot」には9つのカメラ、4つのレーダー、3つのLiDARがあり、常に顔の前や横、頭の上から周囲の状況をチェックしながら走ります。どんな天気でも遅れることなく稼働できるのも強み。口が開くのは注文者がアプリで認証したときだけなので、盗難の心配もありません。

地元密着型の配達ロボ

現在はアリゾナ州テンピと隣のメサ地区で早期プログラムとして運用され始め、これから州都フェニックスへと拡大していくとのこと。メサは最新テックの実証実験によく使われる土地なのだそうです。

ちなみにアリゾナは砂漠地帯にある州で、夏は灼熱地獄も同然。きっと人々が配達を頼むのは、外出したくない夏が一番多いんじゃないかなぁと思います。

世界にはいろんな配達ロボが

配達をするロボットは、他にも四足歩行の犬型や、人間みたいな二足歩行ヒューマノイド、空を飛んで子機を降ろすドローン型などがあります。

路上を移動するタイプは、道端で渋滞したり森の中で迷子になったり、線路に突っ込んで電車に轢かれたり…なんてアクシデントも起こることがなきにしもあらず。「Dot」くんは何事もなく任務を遂行できると良いですね。

