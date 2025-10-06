ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」が５日、放送された。

この日は、麒麟・川島明をゲストに迎えた。

川島は、今年の「好きな司会者ランキング」（ＯＲＩＣＯＮ ＮＥＷＳ調べ）第１位に輝くなどＭＣとしてブレーク中。同局「ラヴィット！」での進行も好評だが、若手時代の苦労も振り返った。

川島は、２００１年から開催された「Ｍ−１グランプリ」で決勝進出。芸歴２年目にして一躍、脚光を浴びたが、当時、同世代の千鳥・大悟とは溝があったと述懐した。

「けっこう劇場全体がポップやったんですよ。学校終わった女子高生とかが見に来たりっていう感じで、けっこうキャーキャー言われるっていう。そういう劇場やったんですね」と回想した。

川島は「僕たちはＭ−１出たこともあってキャーってなってたんですけど、若いお客さんから。それがやっぱり気に食わなかったみたいで。『なんぼのもんやねん？麒麟が！』みたいな感じで。楽屋おったら大悟がずっと睨んでくる…。ずっと」と苦笑。

つづけて「（大悟は）何か飲みながらずっと睨んできてたんです。怖っ！と思ったけど、こっちも尖ってるから。なんやねんと。仕事もないのになんじゃこいつ！みたいな。めっちゃバチバチになったんですよ。すごいバチバチに仲悪かったです」と振り返った。

２年後に千鳥もＭ−１決勝進出を果たしたことで台頭。「そっからです。もう嫌でも仕事が毎日一緒になるから。やっとこさ、お互いに悪いやつじゃないって和解したっていう。（当時は）本当に嫌いでしたね…」と振り返って笑わせていた。