脱線した東急田園都市線の車両を調べる運輸安全委員会の鉄道事故調査官ら＝６日午前１１時５５分ごろ、川崎市高津区の梶が谷駅付近（横田 惇弥写す）

５日午後１１時５分ごろ、東急電鉄田園都市線梶が谷駅（川崎市高津区）の構内で、中央林間発渋谷行き普通列車と停車中の回送列車（いずれも１０両編成）が衝突し、回送の後部１両が脱線した。東急によると、乗客１４９人と乗務員３人にけがはなかった。田園都市線は６日始発から渋谷─鷺沼間で上下線とも運転を見合わせるなど、終日混乱が続いた。国土交通省は鉄道事故と認定し、運輸安全委員会は鉄道事故調査官４人を現地に派遣、経緯を調べている。

同線はこの他、鷺沼─中央林間間で大幅に本数を減らし運転。大井町線も並行する二子玉川─溝の口間で運転を取りやめた。国交省関東運輸局は「長時間にわたり運転を休止し、利用者に多大な影響を与えたことは遺憾」として東急電鉄に原因究明と再発防止を求める警告文書を出した。

東急によると、回送列車は梶が谷駅の上りホームに到着後、進行方向を変えて、隣接する行き止まりの引き込み線（車庫線）に入るところだった。回送列車が規定速度を超えたと検知され、オーバーランを防ぐ装置が作動し、所定より手前で自動停止。その際、最後部車両が普通列車側にはみ出ていたため、後続の普通列車が衝突した。

東急によると、回送列車の最後部車両の車輪２軸が脱線していた。田園都市線は全線で自動列車制御装置（ＡＴＣ）を導入している。

回送列車は見習い運転士が運転し、指導運転士が付き、最後尾に車掌が乗務していた。普通列車は一部車両がホームにかかっており、乗客は係員の案内で下車した。

高津署によると、５日午後１１時５０分過ぎ、東急から「電車同士が接触した」と１１０番通報があった。

現地で取材に応じた運輸安全委の小澤隆之調査官は「まだ調査中」とした上で「衝突している箇所を確認するなど、先入観なく情報を集めたい」と述べた。

林芳正官房長官は会見で「輸送の安全確保は鉄道事業者の最も重要な使命だ。今後、国交省が必要な指導を行う」と述べた。