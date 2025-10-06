元欅坂46で女優・今泉佑唯（27）が6日、自身のSNSを更新。9月30日に27歳の誕生日を迎えたことを報告し、芸能事務所「seju」に所属することを発表した。

「今年もまたひとつ、年を重ねました」と書き始めた今泉。「日々支えてくださる方々への感謝を忘れず、一人の人間として、母として、大切な存在とともに心豊かに歩んでいける一年にしたいと思います」と思いをつづった。

「そしてこの度、sejuに所属する運びとなりました」と報告。「ご縁を賜り、誠に光栄に存じます」とし、「一つひとつのお仕事を丁寧に取り組んでまいりますので、今後とも変わらぬご支援を賜れますと幸いです」と記した。

今泉は2015年に鳥居坂46（欅坂46）の1期生オーディションに合格。人気メンバーとして活躍し、18年8月に卒業した。

グループの卒業後は女優・モデルとして才能を発揮。21年1月に元YouTuberのワタナベマホト氏と結婚し、同6月に第1子を出産した。22年10月に芸能界引退を発表した。24年1月には離婚したことが明らかとなった。今年3月の静岡放送SBSラジオ「今泉佑唯大復活特番！お前ら、待たせたな！by オテンキのり」で2年半ぶりにメディア復帰していた。