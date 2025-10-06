エテュセから“ほてリップ”が数量限定復活♡冬の唇をぷっくりうるおす特別な1本

寒さとともに唇の乾燥が気になる季節。そんな冬に恋しくなるのが、エテュセの“ほてリップ”こと「リップエッセンス ホット」です。2018年の発売以来、SNSで話題を呼んだ伝説のリップが、ついに数量限定で復活♡ジンジンとした温感と血色感のある仕上がり、そして長時間のうるおいが叶う特別な1本。今冬のマストハブアイテムとして、再び注目を集めています。

エテュセの“ほてリップ”が数量限定で再登場

多くの再販リクエストを受けて復刻される「エテュセ リップエッセンス ホット」は、唇にのせた瞬間にとろけるような質感が魅力。

メルティースパイス処方により、まるで内側からぽっと色づくような血色感を演出します。

ローヤルゼリーエキスやヒアルロン酸などの保湿成分が配合され、うるおいが長時間持続。ぷっくりとしたツヤ感で、冬の唇を美しく守ります。

リップケアも発色もこれ1本♡冬のマストアイテム

「リップエッセンス ホット」は、縦じわの目立ちにくいツヤツヤの仕上がりが特長。アルガンオイルやホホバオイルなどの美容オイルを贅沢に配合し、唇の荒れや乾燥を防ぎます。

血色感UPカラーで、唇本来の美しさを引き出しながら自然な赤みをプラス。無香料・アレルギーテスト済で、デイリー使いにも安心です。

価格：1,760円（税込）

発売日：2025年11月20日（木）※数量限定

販売場所：全国の取扱店舗および公式オンライン

数量限定の“ほてリップ”で、冬の笑顔にツヤと血色を♡

ジンジンと温かく、唇を包み込む「リップエッセンス ホット」は、この冬だけの数量限定アイテム。

乾燥やくすみが気になる季節に、血色感とツヤを与えてくれる心強い存在です。

使うたびにとろけるような感触で、気持ちまでふんわりあたたかく♪ぜひこの機会に、エテュセの“ほてリップ”で冬のリップケアを楽しんでみて。