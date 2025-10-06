エテュセから“ほてリップ”が数量限定復活♡冬の唇をぷっくりうるおす特別な1本
寒さとともに唇の乾燥が気になる季節。そんな冬に恋しくなるのが、エテュセの“ほてリップ”こと「リップエッセンス ホット」です。2018年の発売以来、SNSで話題を呼んだ伝説のリップが、ついに数量限定で復活♡ジンジンとした温感と血色感のある仕上がり、そして長時間のうるおいが叶う特別な1本。今冬のマストハブアイテムとして、再び注目を集めています。
エテュセの“ほてリップ”が数量限定で再登場
多くの再販リクエストを受けて復刻される「エテュセ リップエッセンス ホット」は、唇にのせた瞬間にとろけるような質感が魅力。
メルティースパイス処方により、まるで内側からぽっと色づくような血色感を演出します。
ローヤルゼリーエキスやヒアルロン酸などの保湿成分が配合され、うるおいが長時間持続。ぷっくりとしたツヤ感で、冬の唇を美しく守ります。
ロフト「韓国コスメフェスティバル2025AW」開催♡リップ＆スキンケアが大充実
リップケアも発色もこれ1本♡冬のマストアイテム
「リップエッセンス ホット」は、縦じわの目立ちにくいツヤツヤの仕上がりが特長。アルガンオイルやホホバオイルなどの美容オイルを贅沢に配合し、唇の荒れや乾燥を防ぎます。
血色感UPカラーで、唇本来の美しさを引き出しながら自然な赤みをプラス。無香料・アレルギーテスト済で、デイリー使いにも安心です。
価格：1,760円（税込）
発売日：2025年11月20日（木）※数量限定
販売場所：全国の取扱店舗および公式オンライン
数量限定の“ほてリップ”で、冬の笑顔にツヤと血色を♡
ジンジンと温かく、唇を包み込む「リップエッセンス ホット」は、この冬だけの数量限定アイテム。
乾燥やくすみが気になる季節に、血色感とツヤを与えてくれる心強い存在です。
使うたびにとろけるような感触で、気持ちまでふんわりあたたかく♪ぜひこの機会に、エテュセの“ほてリップ”で冬のリップケアを楽しんでみて。