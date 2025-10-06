「信念の人」。

多くの研究者仲間は、そう口をそろえる。免疫反応を抑える細胞「Ｔレグ」の研究は長年信じてもらえず、「眉唾もの」とされた。孤独な研究者人生を送っていたがあきらめずに追究し、免疫学の新たな領域を開拓した。

滋賀県長浜市の高校を卒業し、京都大医学部を目指したが、現役では不合格。予備校にも行かず、自宅で一人、浪人生活を送った。

「分からないことがあっても自分で考え抜くしかなかった」。この日々が後の粘り強さにつながった。

翌年、合格した医学部の講義で出会ったのが免疫学だった。その後、未知の免疫細胞が存在する可能性に気づき、研究に没頭した。

だが、自分の研究内容と似た研究者の論文が米国の研究チームに否定された。仲間は去っていったが、実験で見つけた現象には手応えを感じ、信念を貫いた。

研究開始から２０年近くたった１９９５年、Ｔレグの目印となるたんぱく質をついに発見。ほかの研究者たちにも確認されると風向きが変わった。

好きな言葉は「運鈍根（うんどんこん）」。幸運、鈍重、根気を意味する。「世の中、いろんな情報が氾濫し、流行（はや）り廃りもあるが、自分の知りたいことに興味を持ち続けるのが研究者の原点だ」