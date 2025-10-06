長友佑都が捉えるブラジル戦の意味「自分たちの位置、このままでW杯優勝を狙えるのかを測れる」
対戦相手が強くなればなるほどチームに貢献できるという自信と自負がある。日本代表DF長友佑都(FC東京)は10日のパラグアイ戦(パナスタ)、14日のブラジル戦(味スタ)に向け、「世界のトップとの差とか、自分たちの位置を今回は測れると思う」と位置づけ、「ブラジルはレベルも一段、二段上がる。今までのアジア予選とは違う展開になると思うし、アジアでやってきた守備でやれるのか、このままでW杯優勝を狙えるのかを測れると思う」と指摘した。
アジア最終予選から“攻撃的3バック”を一貫して採用してきた森保ジャパンだが、「今までのやり方、選手でいけるのかどうかを含めて測れる」という世界の強豪国との強化試合を経て、そうしたチームとしての戦い方も選手起用もここからどう変化していくかは分からない。昨年3月の代表復帰後、ベンチ外が続いた長友自身、今年7月12日のE-1選手権・中国戦、9月9日のアメリカ戦の2試合に出場したのみ。しかもポジションは3バックの左センターバックと、本職とは言えないポジションで奮闘してきた。
“攻撃的3バック”という戦術においては、その出場機会も限られてきたが、W杯本大会に向けた戦いの中で、必ず自分が必要となるときが来る。「(三笘)薫や(中村)敬斗、(堂安)律や(伊東)純也にはなれないけど、彼らが持ってない自分の特長もある。相手が強くなればなるほど、そこが必要なときが来ると、自分自身イメージしているし、その準備をするだけ」と自身にベクトルを向ける。
センターバック陣に負傷者が相次ぐ中、「これだけセンターバックが欠けていると、4枚にする可能性もゼロじゃないと思う」と指摘。3バックと4バックを併用するうえでサイドバックを本職とする選手が少ないだけに、「僕は左右できるし、自分が必要なときが来ると思っている」と鼻息を荒くした。
燃えたぎる熱量をチーム内に吹き込み、ピッチ外でリーダーシップを発揮する長友の存在は森保ジャパンに欠かせないが、本人がこだわるのは、あくまでもピッチ上のプレー。「たくさんの経験をしてきて、熱量では他の選手以上のものを持っていると思っているけど、それをチームに還元しながらも、選手として戦力にならないと(W杯に)行く意味がない。まずプレーで見せないといけない」と力説する。
それはキャプテンであるMF遠藤航が不在の今回も同じ。「自分がリーダーだと思って常にやっているし、そこは変わらず高い志を持って、彼らに伝えることは伝えて、ただ、背中で見せないと、口で何を言っても、ピッチで見せないと話にならない。ピッチで見せられるように練習からやっていきたい」と決意を語った。
(取材・文 西山紘平)
“攻撃的3バック”という戦術においては、その出場機会も限られてきたが、W杯本大会に向けた戦いの中で、必ず自分が必要となるときが来る。「(三笘)薫や(中村)敬斗、(堂安)律や(伊東)純也にはなれないけど、彼らが持ってない自分の特長もある。相手が強くなればなるほど、そこが必要なときが来ると、自分自身イメージしているし、その準備をするだけ」と自身にベクトルを向ける。
センターバック陣に負傷者が相次ぐ中、「これだけセンターバックが欠けていると、4枚にする可能性もゼロじゃないと思う」と指摘。3バックと4バックを併用するうえでサイドバックを本職とする選手が少ないだけに、「僕は左右できるし、自分が必要なときが来ると思っている」と鼻息を荒くした。
燃えたぎる熱量をチーム内に吹き込み、ピッチ外でリーダーシップを発揮する長友の存在は森保ジャパンに欠かせないが、本人がこだわるのは、あくまでもピッチ上のプレー。「たくさんの経験をしてきて、熱量では他の選手以上のものを持っていると思っているけど、それをチームに還元しながらも、選手として戦力にならないと(W杯に)行く意味がない。まずプレーで見せないといけない」と力説する。
それはキャプテンであるMF遠藤航が不在の今回も同じ。「自分がリーダーだと思って常にやっているし、そこは変わらず高い志を持って、彼らに伝えることは伝えて、ただ、背中で見せないと、口で何を言っても、ピッチで見せないと話にならない。ピッチで見せられるように練習からやっていきたい」と決意を語った。
(取材・文 西山紘平)