W杯予選に臨むイングランド代表、負傷のジェームズに代わって20歳オライリーを初招集
FA(イングランドサッカー協会)は6日、北中米W杯欧州予選に臨むイングランド代表の活動にDFリース・ジェームズ(チェルシー)が不参加となり、代わってDFニコ・オライリー(マンチェスター・C)を初招集したことを発表した。
ジェームズは4日に行われたプレミアリーグ第7節リバプール戦でフル出場を果たし、2-1の勝利に貢献。しかし、終盤に負傷していたことが明らかとなり、代表活動不参加となった。
追加招集となったのは、2005年3月21日生まれの20歳オライリー。マンチェスター・Cの下部組織で育ち、24-25シーズンのFAコミュニティ・シールドでトップチームデビューを果たした若武者は、昨季のプレミアリーグで9試合に出場し、今年9月には30年までの契約延長が発表された。
プレミアリーグでの先発出場はわずかに10試合だが、ここ4試合連続でスターティングメンバーに名を連ねるなど、クラブでの存在感は増しており、トーマス・トゥヘル監督は初招集を決断した。
なお、イングランド代表は9日にウェールズと親善試合を行い、14日にアウェーで欧州予選ラトビア戦を迎える。
