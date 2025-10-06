¥Ú¥Ã¥×¤¬¥×¥ì¥ß¥¢ÄÌ»»250¾¡¤òÃ£À®!!¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤È¥Ù¥ó¥²¥ë¤ò¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤è¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÄÌ»»250¾¡¤òÃ£À®¡£¿·¤¿¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥µ¡¼¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó»á¤È¥¢¡¼¥»¥ó¡¦¥Ù¥ó¥²¥ë»á¤òÍ¼¿©¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÆ¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£Á°È¾9Ê¬¤ËFW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ1-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤Ï¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÄÌ»»250¾¡ÌÜ¤Ë¡£Ã±°ì¥¯¥é¥Ö¤Ç250¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó»á(¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¡£404»î¹ç)¤È¥Ù¥ó¥²¥ë»á(¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£424»î¹ç)¤Ï¤¤¤º¤ì¤â400»î¹ç°Ê¾å¤òÍ×¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¤ï¤º¤«349»î¹ç¤Ç¤³¤ÎµÏ¿¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó´ÆÆÄ¤ä¥Ù¥ó¥²¥ë´ÆÆÄ¤ÈÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¸÷±É¤Ê¤³¤È¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤è¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÎò»Ë¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡£¼¡¤Î250¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£Á°È¾9Ê¬¤ËFW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ1-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó´ÆÆÄ¤ä¥Ù¥ó¥²¥ë´ÆÆÄ¤ÈÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¸÷±É¤Ê¤³¤È¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤è¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÎò»Ë¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡£¼¡¤Î250¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£