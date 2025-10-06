降格圏に沈むJ2山口、かつてJ参入&J2昇格へと導いた岸田和人のトップチームサポートスタッフ就任を発表
レノファ山口FCは6日、FCバレイン下関(中国)に所属し、25シーズン限りでの現役引退が発表されたFW岸田和人がトップチームのサポートスタッフに就任することを発表した。期間は25年11月30日までとなる。
クラブによると、岸田は現在もFCバレイン下関と契約中のようだが、「これまで培ってきた豊富な経験と人柄が、レノファ山口FCのJ2残留に向けて大きな力になると判断し、当クラブよりオファーをさせていただきました。本件は、FCバレイン下関にご理解・ご協力をいただき、実現したものです」と説明している。
岸田はクラブを通じ、「この度、サポートスタッフとしての要望がありシーズン終わりまでレノファに戻ってくることになりました、岸田和人です。苦戦が続く今シーズンも残り試合6試合となりました。これまで培ってきた経験や知識をレノファ山口FCの為、レノファ山口FCを愛するファンサポーターの為に選手のサポートを全力でしたいと思います。少しの期間ですがよろしくお願いいたします。」とコメントしている。
14年に町田から当時JFL所属の山口に期限付き移籍で加入した岸田は21試合17得点を挙げ、得点王に輝いてJリーグ参入に大きく貢献。翌年から完全移籍に切り替えると、J3リーグ34試合32得点を記録してJ3得点王に輝き、J2昇格へと導いた。20年は期限付き移籍した岩手でプレーするも、21年に山口へ復帰して、23年からFCバレイン下関に在籍していた。
なお、山口はJ2リーグ第32節終了時点で4勝13分け15敗の勝ち点25で降格圏の19位に沈んでいる。
