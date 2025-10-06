TUY

気象庁発表

台風第２２号は、父島の南西約２２０キロを１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。

台風第２２号は、６日１８時には父島の南西約２２０キロの北緯２５度５５分、東経１４０度３０分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心から半径５５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の東側３３０キロ以内と西側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風の中心は、２４時間後の７日１８時には日本の南の北緯２７度４０分、東経１３７度２０分を中心とする半径９５キロの円内に達し、強い台風になる見込みです。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。予報円の中心から半径１８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

■今後の勢力と進路を詳しく

■台風22号(ハーロン)

2025年10月6日18時45分発表

6日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    父島の南西約220km
中心位置    北緯25度55分 (25.9度)
東経140度30分 (140.5度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 55 km (30 NM)
15m/s以上の強風域    東側 330 km (180 NM)
西側 220 km (120 NM)

7日18時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯27度40分 (27.7度)
東経137度20分 (137.3度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 185 km (100 NM)

8日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯30度00分 (30.0度)
東経135度55分 (135.9度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)
暴風警戒域    全域 290 km (155 NM)

9日15時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    伊豆諸島近海
予報円の中心    北緯32度35分 (32.6度)
東経139度50分 (139.8度)
進行方向、速さ    北東 20 km/h (11 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    全域 440 km (240 NM)

10日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯33度25分 (33.4度)
東経148度25分 (148.4度)
進行方向、速さ    東 35 km/h (18 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 540 km (290 NM)

11日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯34度10分 (34.2度)
東経161度35分 (161.6度)
進行方向、速さ    東 50 km/h (27 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    460 km (250 NM)
暴風警戒域    全域 700 km (370 NM)
 

■今後の全国の天気

