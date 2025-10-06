ROTTENGRAFFTYが、2026年2月8日の福岡・Zepp Fukuoka公演を皮切りに全5公演開催の＜わびさびTOUR FINAL SERIES ONEMAN LIVE＞を開催することを発表した。

6月から全国29会場で開催された＜わびさびTOUR＞が、本日行われた京都・KYOTO MUSEでツアーファイナルを迎えた。京都から始まり京都で終着地を迎えた本ツアーだったが、まだまだ終わることはなく、ファイナルシリーズの開催が発表された。本日より610倶楽部0次のチケット先行受付がスタートしているので、ぜひチェックしてほしい。

また、アルバム『わびさび』から「夢幻獄（ゆめまぼろしひとや）」のMVがYouTubeにて公開された。ボーカル・NOBUYAが作詞・作曲した本楽曲はダークな世界観に一縷の希望を描いたライブでも異彩なグルーヴを生みだす象徴的なナンバーだという。映像でもその独特な世界観を感じることができる映像に仕上がっているとのことだ。

また、12月13日・14日の2日間にわたって、バンドが主催する冬の京都の風物詩＜響都超特急2025＞は第3弾アーティストまでが発表されているので、こちらもあわせてチェックしていただきたい。

◾️＜わびさびTOUR FINAL SERIES ONEMAN LIVE＞ 2026年2月08日（日）Zepp Fukuoka OPEN 16:00 / START 17:00

2026年2月14日（土）名古屋ダイアモンドホール OPEN 17:00 / START 18:00

2026年4月08日（水）Zepp Shinjyuku(TOKYO) OPEN 18:00 / START19:00

2026年4月17日（金）なんばHatch OPEN 18:00 / START 19:00

2026年4月29日（水・祝）Zepp Sapporo OPEN 16:00 / START 17:00 ◆チケット

前売り：

スタンディング \5,676（税込）

指定席 \6,776（税込）

ファミリー席 大人 \6,776（税込）小人 \3,476（税込） ○610倶楽部0次先行受付

受付期間 2025年10月6日（月）18:10〜10月26日（日）23:59まで ○備考

小学生以上有料/未就学児は指定席エリアが入場可能となります。大人1名につき膝上鑑賞1名まで可能 /

小人は小学6年生(満12歳)までが対象となります。（入場時年齢確認有り）

電子チケットのみ/公演3日前DL/一人2枚まで申し込み可/ファミリー席のみ4枚まで申し込み可

ファミリー席は分配不可、同時入場及び人数分のドリンク代が必要です。お子様の年齢確認出来ない場合、大人料金の差額分を徴収致します。指定席には1F後方と2Fの両方が含まれます。(会場によっては2F無し or 1F無しの場合もあり) 1F後方指定席は1F前方がスタンディングエリアになりますので、必ずしも着席での観覧を保証するお席ではございません。

◾️アルバム『わびさび』

発売中：https://www.jvcmusic.co.jp/rottengraffty/Linkall/VICL-66038.html ・完全生産限定盤 A（2CD+Blu-ray）VIZL-2410 / ￥7,150（税込）

・完全生産限定盤 B（2CD+DVD） VIZL-2411 / ￥6,600（税込）

・通常盤（2CD） VICL-66038〜66039 / ￥4,400（税込） ◆CD収録内容

DISC1：「わび」 六-Attack-奏暁アイデンティティ (New Mix)・・・・・マニュアル07夢幻獄Blown in the Reborn響都グラフティーActivism

全7曲収録 六-Attack-奏暁アイデンティティ (New Mix)・・・・・マニュアル07夢幻獄Blown in the Reborn響都グラフティーActivism全7曲収録 DISC2：さび 切り札 (feat. TAKUMA / 10-FEET)暴イズDE∀D (feat. TAKUYA∞ / UVERworld)夕映え雨アガレ (feat.

全6曲収録 切り札 (feat. TAKUMA / 10-FEET)暴イズDE∀D (feat. TAKUYA∞ / UVERworld)夕映え雨アガレ (feat. くっきー！ / 野性爆弾)ASIAN MARKET POW (feat. 大森靖子 )DESTROCKER’S REVOLUTION!!!!! (feat. ANARCHY) TEE NAGE全6曲収録 ◆Blu-ray / DVD映像収録内容

金色グラフティー / 暁アイデンティティ / 悪巧み 〜Merry Christmas Mr.Lawrence

零戦SOUNDSYSTEM / 秋桜 / nothing to be afraid of -怖れるものは何もない-

◾️『ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー』

発売中：https://www.jvcmusic.co.jp/rottengraffty/Linkall/VIZL-2412.html ・Blu-ray 完全生産限定盤（2Blu-ray+2CD+PHOTOBOOK）VIZL-2412 / ￥9,680（税込）

・DVD 完全生産限定盤（2DVD+2CD+PHOTOBOOK） VIZL-2413 / ￥8,580（税込）

・Blu-ray 通常盤 VIXL-473 / ￥4,400（税込）

・DVD 通常盤 VIBL-1164 / ￥3,850（税込） ◆Blu-ray / DVD収録内容

OPENING / ハレルヤ / SPECTACLE / ⼣映え⾬アガレ / かくれんぼ / 世界の終わり / ⼀撃 / TIME IS OVER /

ASIAN MARKET POW / PLAYBACK / SHRED / STAY REAL / 銀⾊スターリー / 響く都 / ハロー、ハロー /

Blown in the Reborn / 永遠と影 / D.A.N.C.E. / THIS WORLD / 響都グラフティー / e for 20 /

零戦SOUNDSYSTEM / ⾦⾊グラフティー / 秋桜 / 暁アイデンティティ / マンダーラ / Familiarize / 切り札 ◆Blu-ray/DVD完全生産限定盤付属内容

・25周年ドキュメンタリー映像「ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary Documentary」を収録したディスク（Blu-ray/DVD）

・「ROTTENGRAFFTY 25th Anniversary 響都グラフティー」LIVE CD2枚組

・全32Pフォトブック付属

◾️＜響都超特急2025 〜KYOTO ULTRA EXPRESS〜＞ 2025年12月13日（土）・14（日）

乗車時刻（開場時間）：各日 10:00

発車時刻（開演時間）：各日 11:00

京都パルスプラザ（〒612-8450 京都市伏見区竹田鳥羽殿町5） ▼イベント特設サイト

https://kue.rotten-g.com/25/ ▼出演アーティスト

○12月13日

・金閣

ANARCHY / 10-FEET / ハルカミライ / Fear, and Loathing in Las Vegas / ヤバイTシャツ屋さん / RIZE / ROTTENGRAFFTY and more…

・銀閣

Age Factory / ザストロングパンタロンＸ / G-FREAK FACTORY / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / dustbox / w.o.d. / Brown Basket ○12月14日

・金閣

黒夢 / THE ORAL CIGARETTES / SiM / SHANK / 04 Limited Sazabys / HEY-SMITH / ROTTENGRAFFTY and more…

・銀閣

KUZIRA / 四星球 / バックドロップシンデレラ / フレデリック / 山嵐 and more… MC（両日） : やべきょうすけ ▼券種

1日券 \8,610 / 2日券 \16,610（税込）

※全自由・整理番号無し

※610倶楽部先行にて買われた方には購入者特典が付きます。 ●金色シート : 1日券 \16,100（税込）/ 2日券 \26,100（税込）

※全席指定

※購入特典:金色シート専用PASS / お土産

※事前配送のみ。

(席番入りラミパス ※610倶楽部先行で購入した方は名前入り。/ リストバンド / おみや引換券)

※2日券ご購入のお客様は両日同じ席でのご用意となります。

※おみやは当日会場にてお渡しとなります。

※610倶楽部先行にて買われた方には購入者特典が付きます。

※お席は金閣のみご用意しております。

※出演アーティストは都合によりキャンセル・変更となる場合があります。その際のチケット代金の払戻は行いません。予めご了承ください。

