¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¾åÂ¼Í¥Ìé Yuto¡¼Ice¤Îº¸¥Ò¥¸ºÆ¤ÓàÇË²õá¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ï¤â¤¦ÃæÅç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¶Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢¾åÂ¼Í¥Ìé¡Ê£³£°¡Ë¤¬£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê£²£¸¡Ë¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç´°¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¾åÂ¼¤Ï³¤ÌîæÆÂÀ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢£É£ã£å¤È£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤Î¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¡Ê£±£³Æü¡¢Î¾¹ñ¡Ë¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£±Ç¯£²·î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç£É£ã£å¡ÊÃæÅçÍ¤ÅÍ¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¾åÂ¼¤Ï¡¢¤ï¤º¤«£µ£²ÉÃ¤Çº¸¥Ò¥¸Éé½ý¤Ë¤è¤ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¾¡¤Á¡££É£ã£å¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Ìó£¸¤«·î´Ö¤Î·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿°ø±ï¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¾åÂ¼¤Ï½øÈ×¤«¤éº¸ÏÓ¤Ë¹¶·â¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤¿¡£ÏÓ¤Ò¤·¤®½½»ú¸Ç¤á¤Ï¥µ¥ß¥ó¥°¤ÇÃ¦½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤â¼¹Ù¹¤Ëº¸ÏÓ¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤ë¡££É£ã£å¤ÎÆÍ¿Ê¤ò²óÈò¤·¡¢¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤ÈºÆ¤Ó¤Î½½»ú¸Ç¤á¤ËÊá¤é¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÏÓ¸Ç¤á¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¾åÂ¼¤Ï¡ÖÀÞ¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¤ÈÀú¤é¤ì¤ë¤È¼«¤éµ»¤ò²ò½ü¡£¤Ê¤ª¤âÂÃ¤òÅÇ¤¤«¤±¤ÆÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¿£É£ã£å¤Ë¥«¥ó¥Ì¥¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤ë¡£ÂçÀª¤Ï·è¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾åÂ¼¤ÏºÇ¸å¤Ë¤¢¤¨¤Æ¥¢¡¼¥à¥í¥Ã¥¯¤Ç¤È¤É¤á¤ò»É¤·¡¢¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤È£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¤È¤¤¤¦¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥Ä¤Ï¤â¤¦ÃæÅç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È²áµî¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£É£ã£å¤«¤é¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅ¨»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾åÂ¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¶¸¤ï¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤¬¤ªÁ°¤Î¿ÍÀ¸²¿²ó¤Ç¤â¶¸¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï³¤Ìî¤â¥·¥ó¥°¥ë¤Ç£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤Ë¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÃ¥¼è¤Ø¸þ¤±¤Æ»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¡£