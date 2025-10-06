日向坂46金村美玖、美脚際立つ秋色私服コーデ「スタイル良すぎ」「大人っぽい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/06】日向坂46の金村美玖が10月5日、自身のInstagramを更新。ショートパンツから美しい脚を披露し、話題となっている。
【写真】日向坂46金村美玖、美脚輝く秋色私服コーデ
金村は「今日の私服です」と秋らしいレッドのシースルーニットに、美しい脚が際立つデニムのショートパンツを合わせたコーディネートを披露。「ミーグリありがとう〜」と同日行われた15thシングル『お願いバッハ！』（9月17日発売）の「オンラインミート＆グリート（個別トーク会）」に来てくれたファンへ感謝をつづっている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「スタイル良すぎ」「美しい」「大人っぽい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46金村美玖、美脚輝く秋色私服コーデ
◆金村美玖、秋色コーデで美脚披露
金村は「今日の私服です」と秋らしいレッドのシースルーニットに、美しい脚が際立つデニムのショートパンツを合わせたコーディネートを披露。「ミーグリありがとう〜」と同日行われた15thシングル『お願いバッハ！』（9月17日発売）の「オンラインミート＆グリート（個別トーク会）」に来てくれたファンへ感謝をつづっている。
◆金村美玖の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛い」「スタイル良すぎ」「美しい」「大人っぽい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】