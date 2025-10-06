多様なキャンピングカーの展示！横浜キャンピングカーショー2025

2025年10月18日(土)と19日(日)の2日間、みなとみらいの展示会場・パシフィコ横浜にて「横浜キャンピングカーショー2025」が開催されます。

多様なキャンピングカーの展示を通じて、新たなライフスタイルの提案と、非日常への期待感を提供するイベントです。

横浜キャンピングカーショー2025

日時：2025年10月18日(土)、19日(日) 10:00〜17:00

会場：パシフィコ横浜 ホールC・D

入場料：

・前売券(電子チケット)：大人(高校生以上) 800円

・当日券(電子チケット)：大人(高校生以上) 1,000円

・当日券(紙チケット)：大人(高校生以上) 1,200円

※小・中学生は入場無料

※障がい者手帳の提示で本人と付き添い1名無料

近年、ワークスタイルやライフスタイルの多様化により、「移動する居住空間」としてのキャンピングカーへの注目が急速に高まっています。

本イベントは、最新モデルから個性豊かなカスタマイズ車両までを一堂に展示し、実際に見て、触れて、体感できる機会を提供することで、キャンピングカー文化のさらなる発展と普及を目指します。

最新モデル＆人気モデルが大集結！

会場には、国内・海外の主要ビルダーによる最新モデルが多数出展。

家族みんなで楽しめる広々としたタイプから、夫婦二人旅に最適な上質なクラス、ソロキャンプや趣味の基地にぴったりのコンパクトモデルまで、多種多様なキャンピングカーが展示されます。

実際に車両内部を見学し、「憧れの旅」や「理想のライフスタイル」を具体的にイメージできます。

注目出展キャンピングカー

「普段使いもちょうどいいサイズ」タウンエースバン キャンパーアルトピアーノ

トヨタモビリティ神奈川が出展する、日常使いから週末の旅まで、幅広いシーンで活躍するコンパクトモデル。

お気に入りの場所を見つけたら、そこが自分だけの遊びの基地になります。

「部屋ごと出かけて謳歌するクルマ」キャラバン MY ROOM

日産神奈川販売による、「部屋ごと出かけて謳歌するクルマ」という新しい発想から生まれた一台。

快適性と機能性を両立させ、まるで自分の部屋がそのまま移動するような、これまでにない体験を提供します。

関連グッズ販売や専門家への相談会も

会場では、最新のアウトドアギアや便利なカーアクセサリー、防災用品など、キャンピングカーの旅をより豊かにするアイテムも展示販売されます。

また、購入に関する相談はもちろん、維持費や保険、具体的な旅のプランニングまで、キャンピングカーのプロフェッショナルが丁寧に対応してくれます。

初心者からベテランまで、誰もが楽しめるキャンピングカーの祭典。

理想の一台や、新しい旅のスタイルを見つけに、足を運んでみてください。

パシフィコ横浜で開催される「横浜キャンピングカーショー2025」の紹介でした！

