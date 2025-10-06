しゃりっとパウダーが楽しめる！ブルボン「しゃりもにグミりんご味」
株式会社ブルボンから、大粒のエアイングミ“しゃりもにグミ”シリーズの新フレーバー「しゃりもにグミりんご味」が登場！
濃厚なりんごの甘酸っぱい味わいが楽しめるグミが、2025年10月7日(火)より全国で発売されます。
ブルボン「しゃりもにグミりんご味」
価格：オープンプライス
発売日：2025年10月7日(火)
販売店舗：全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
内容量：57g
やわらかさの中にも噛み応えがある“もにもに食感”のグミに、歯ざわりのよい“しゃりっとパウダー”をたっぷりまとわせた「しゃりもにグミ」シリーズ。
今回、甘酸っぱくフルーティなりんご味が仲間入りします。
“しゃりもに食感”と濃厚りんごの味わい
「しゃりもにグミりんご味」は、独特の“しゃりもに食感”とともに、濃厚なりんごの味わいが楽しめるエアイングミ。
口に入れると、まずしゃりっとしたパウダーの食感が広がり、続いてグミのもにもにとした噛み応えが楽しめます。
甘酸っぱくフルーティなりんごの風味が、クセになる食感と相性抜群です。
仕事や勉強の合間のリフレッシュタイムにぴったりな、ブルボンの新作グミ。
“しゃりもに食感”と秋らしいりんごのフレーバーの組み合わせを楽しめます。
ブルボンから発売される「しゃりもにグミりんご味」の紹介でした！
