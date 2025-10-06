注目の日本対ブラジルはテレビ朝日系列が全国生中継！　解説は松木安太郎＆内田篤人＆槙野智章…ゲストに影山優佳

日本代表は今月14日（火）19時30分〜、東京スタジアム（※味の素スタジアム）にてブラジル代表と対戦する。



ブラジルとは過去13回対戦し、2分け11敗といまだ勝利なし。14回目の挑戦で歴史的一勝を目指す。注目の一戦はテレビ朝日系列が全国生中継、ABEMAがライブ配信する。テレビ朝日のサッカー中継ではおなじみの松木安太郎や内田篤人、ゲストとして影山優佳が登場することが発表された。



テレビ朝日 18時30分〜放送開始 ※一部地域を除く

テレビ朝日 出演者一覧

【ナビゲーター】川平慈英

【解説】松木安太郎、内田篤人、槙野智章

【ゲスト】影山優佳

【実況】寺川俊平（テレビ朝日アナウンサー）



ABEMA 18時45分〜放送開始

ABEMA 出演者一覧

【解説】林陵平、柿谷曜一朗

【実況】下田恒幸

【進行】中川絵美里