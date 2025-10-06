「明日勝つぞ!!」ドジャース、試合に向けた練習を公開！ 山本由伸＆佐々木朗希ら登場「パレードで会いましょう! 」
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは10月6日に投稿を更新。試合に向けた練習の様子を披露しました。
【写真】ドジャース選手の練習風景
コメント欄では、「怪我のないように、明日に備えてください」「応援してます」「レッツゴードジャーズ」「パレードで会いましょう! 」「明日勝つぞ!!」「健康でいてね!」「大谷の謙虚で献身的な精神」など、さまざまな声が上がりました。
(文:鎌田 弘)
「応援してます」同アカウントは「仕事に取り組む」と英語でつづり、14枚の写真を載せています。練習中の選手の様子を披露。山本由伸選手や佐々木朗希選手らが投球練習をする姿や、バッティング練習の様子などを載せています。また同日の別投稿では、選手の練習風景を撮影した動画も公開しています。
「NLDS第1戦で勝利！」同アカウントは5日には「NLDS第1戦で勝利！」と英語でつづり、試合中の様子を投稿。大谷翔平選手や佐々木選手ら、多くの選手が活躍するショットを披露しました。興味のある人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
