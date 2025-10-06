「プロレス・新日本」（６日、後楽園ホール）

ＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合が行われ、王者のエル・デスペラードが前王者ＤＯＵＫＩと９度目の防衛戦を行ったものの、無法ファイトに沈んで９カ月ぶりに陥落した。

１月４日の試合中に当時王者のＤＯＵＫＩが左肘を脱臼するアクシデントで無念のレフェリーストップになり、王座が移動して以来の因縁の再戦だったが、「ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）」のセコンド・ＳＨＯの介入でレフェリー不在になった。デスペラードがフィニッシュ技のピンチェ・ロコを決めてフォール体勢に入ったものの、レフェリーが戻っておらずノーカウント。さらに続けて、ＳＨＯが持ち出した凶器の鉄板で殴打されたデスペラードがＫＯ状態となり、その間にＤＯＵＫＩのジャベ（イタリアンストレッチＮｏ．３２）の体勢に捉えられ、復帰したレフェリーがストップした。

メインイベントでまさかの決着となり、観客からはブーイングや「帰れ！」の怒号が飛ぶ中、ＤＯＵＫＩにベルトを掛けたＳＨＯは「コイツが本物の王者じゃ！」と豪語して火に油を注いだ。また、デスペラードとは１１日の所沢大会でＩＷＧＰジュニアタッグ王座（王者はＤＯＵＫＩ＆ＳＨＯ組）を懸けて再び激突するが、ＳＨＯは「こっちが正真正銘、本物のジュニアのチャンピオンじゃオラ。２冠やぞ。最強すぎじゃろうが。格が違うんじゃオラ！」と、まくし立てた。