aespa、日本アリーナツアースタート 新曲「Rich Man」迫力ステージングで圧倒
【モデルプレス＝2025/10/06】10月4日、4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）の全国アリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』の初日公演がマリンメッセ福岡A館からスタートした。
【写真】aespa、美ボディ輝くミニ丈衣装
マリンメッセ福岡A館でのライブは昨年7月以来となったが、この1年間でaespaは大きな飛躍を遂げ、開演前からメンバーの登場を今か今かと待ちわびるファンの熱量の高さからも、その人気ぶりがうかがえる。
メンバーが登場するとファンの期待感が一気に爆発し、悲鳴のような歓声が会場中に響き渡る。日本では初披露となる最新曲「Rich Man」のパフォーマンスもあり、迫力のあるバンドサンドを生かしたステージングで圧倒した。楽曲のアレンジ、ステージ演出もパワーアップしたツアーとなっており、会場のボルテージは最高潮に。aespa を象徴するサウンド“鉄の味” が福岡に鳴り響いた。
今回のアリーナツアーは全国5か所、11公演、全公演即完売でチケットがプレミア化しており、今のaespaの勢いを感じさせるツアーとなっている。次なる会場は東京・有明アリーナ。圧倒的なパフォーマンスで日本中を魅了する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆aespa、最新曲を初披露
◆aespa「2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN」
