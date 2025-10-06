ポイントはIQの数値じゃない？発達検査の結果でわかること｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学一年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままの我が子と向き合う母の葛藤を描きます。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第50話をごらんください。

もっつんさんは息子のWISC知能検査の結果を聞きに来ました。

WISC知能検査はIQが高いかどうかではなく、言語理解・知覚推理・処理速度・ワーキングメモリーの4つの指標にどれくらいの凸凹があるかによって判断します。



タクくんの場合は言葉でのコミュニケーション能力は高いのですが、視覚的な情報の処理が苦手です。新しい状況に対応するのも難しいので、小学校での新生活にはとてもストレスを感じていたことでしょう。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）