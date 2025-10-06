9月26日に最終回（9月27日は1週間の振り返り）を迎えたNHK連続テレビ小説『あんぱん』より、倉崎憲制作統括のコメントが寄せられた。

本作は、高知県出身の漫画家・やなせたかしと妻・暢夫妻をモデルにした物語。主人公・のぶを今田美桜、夫・嵩を北村匠海が演じたほか、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、眞栄田郷敦、大森元貴、戸田菜穂、戸田恵子、浅田美代子、吉田鋼太郎、妻夫木聡、阿部サダヲ、松嶋菜々子らがキャストに名を連ねた。

リアルタイムとタイムシフトによるNHK総合での視聴全話平均視聴者数は1741.8万人。BS放送の視聴者数464.5万人を合わせると、重複を除いた合計は2032.2万人に達した。（※1）

総合視聴率は、個人視聴率が関東で平均12.8%、関西で12.4%、高知で23.1%。世帯視聴率は関東で22.3%、関西で21.4%、高知で37.8%を記録した。（※2）

さらに、NHKプラスでの平均視聴UB数は60.4万で、NHKがこれまで配信してきた歴代の連続テレビ小説・大河ドラマを含む全ドラマの中で最多を記録。最も高かったのは第93話（8月6日放送）の79.8万UBだった。（※3）

制作統括の倉崎は、「半年間、『あんぱん』を多くの方々にご覧いただき愛していただけたこと、チーム一同喜んでいます。本当にありがとうございました。放送100年、そして戦後80年にこの物語を届けられたことに改めて感謝致します。親子や三世代で見てますという声も多く頂いたほか、連続テレビ小説では初めての海外直後配信も実現し、海外からも多くのご好評を頂くことができました。放送は終わりましたが、10年後も20年後もみなさんの日常のどこかに『あんぱん』がお守りのように在り続けているとうれしいです。またいつかどこかでお会いできますように。ほいたらね！」と感謝の言葉を寄せた。

※1【ビデオリサーチ社調べ】全国32地区で番組を1分以上視聴した人数の推計値 ※期間平均視聴人数は、土曜日の放送を除く全26週・130回の数字※2【ビデオリサーチ社調べ】 数値（％）は（関東2700世帯／関西1200世帯／高知200世帯）を調査対象。 ※視聴率は、土曜日の放送を除く全26週・130回の数字（期間平均）※3 NHKプラスでの同時または見逃し配信での視聴数・放送当日～見逃し7日間の数値。UBはユニークブラウザ数。

（文＝リアルサウンド編集部）