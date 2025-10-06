UNFAIR RULEが、11月5日にリリースする配信EP『ひびのかけら』の詳細を公開。あわせて、収録曲「口癖」が10月8日に先行配信リリースすることも発表した。

本EPは、UNFAIR RULEの代名詞とも言えるストレートなロックサウンドとキャッチーなメロディ、赤裸々な歌詞で彩ったリード楽曲「誰かの彼女になっても」から始まり、一転して激しく刺々しい毒を含んだ歌詞などこれまでにないアプローチを取り入れた「耳鳴り」、美しいメロディとコーラスワーク、ギターリフが耳に残るミドルロックバラード「口癖」、今夏リリースしたバンドとして初めて夏という季節を意識的に取り入れたサマーソング「ポニーテール」、優しい歌声と音像でEP全体を包み込むラストソング「後悔する前に」の5曲が収録される。

また、タイトル『ひびのかけら』の通り、UNFAIR RULE、ひいては山本珠羽の日々の1シーンからこぼれ落ちたかけらを集めた作品となっている。ジャケット内で使用されている写真は、「内緒」や「君にさよならを言わない」などのMV監督を務める渡辺達也が撮影。デザインは山本珠羽が手がけている。

さらに、10月8日にはスタジオライブ『UNFAIR RULE「ひびのかけら」リリース記念スタジオライブ』を生配信。本配信にて「口癖」を初披露する予定だ。

なおUNFAIR RULEは、11月9日から全国ツアー『UNFAIR RULE “ひびのかけら" tour』をスタート。地元の岡山 CRAZYMAMA KINGDOM公演から2026年1月28日の東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO公演まで、全9公演をまわる。

（文＝リアルサウンド編集部）