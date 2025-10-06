ROTTENGRAFFTYが、5公演にわたるワンマンライブ『わびさびTOUR FINAL SERIES ONEMAN LIVE』を2026年2月より開催する。

6月から全国29会場で開催された『わびさびTOUR』が、本日10月6日に行われた満員のKYOTO MUSE公演でツアーファイナルを迎えた。京都から始まり京都で終着地を迎えた本ツアーだったが、続く『FINAL SERIES』の開催が決定。2026年2月8日のZepp Fukuoka公演を皮切りに、全5公演が開催される。また、本日より610倶楽部0次のチケット先行受付がスタートしている。

あわせて、3月19日にリリースしたアルバム『わびさび』より、「夢幻獄」のMVが公開された。NOBUYA（Vo）が作詞作曲した同楽曲は、ダークな世界観に一縷の希望を描いたライブでも異彩なグルーヴを生みだす象徴的なナンバーだ。映像でもその独特な世界観を感じることができるという。

なお、12月13日、14日の2日間にわたってROTTENGRAFFTYが主催する『響都超特急2025』は、第3弾アーティストまでが発表されている。

（文＝リアルサウンド編集部）