明治安田J1アルビレックス新潟は10月4日、アウェーでファジアーノ岡山と対戦。1－1の引き分けとなり、アルビはこれで14試合勝利なしとなりました。

ここまで13試合連続で勝利がなく、残留に向け厳しい状況が続くアルビ。



【吉田優アナウンサー】

「9試合ぶりに小野選手がスタメン起用となり、得点力に期待がかかる中、続く課題は守備の精度。きょうこそ念願の白星を目指します」





■最下位のアルビ 残留圏との勝ち点差は“9”

サポーターの声援を力に変え、勝ち点3だけを目指すアルビは4日、ホームでファジアーノ岡山を迎え撃ちました。早い段階で先制し、チームに勢いをもたらしたいところでしたが、序盤はなかなかゴールまでたどり着くことができなかったアルビ。試合が動いたのは前半24分。タッチライン際で新井が体を入れてボールを外に出そうとしますが、これを奪われて岡山に先制点を許してしまいます。残留に向け、負けは許されないアルビは失点の直後、奥村のスルーパスに長谷川が反応しますが、ここは相手にブロックされ得点に至らず。1点ビハインドで試合を折り返します。エンドが変わった後半13分、藤原のクロスに小野が頭で合わせますが、これは惜しくも枠の外。それでもその9分後、右サイドに流れたボランチの新井が島村からパスを受け、クロスを上げると、これを奥村が折り返し、最後は白井。白井の今シーズン2ゴール目で同点に追いつきます。【アルビ 白井永地 選手】「必ず得点を取らないといけない展開。僕と新井がダブルボランチだが2人ともゴール前に入ってしまって、リスクはかかるが、リスクを背負ってでも得点を取らないといけないので、そういった意味では2人の関係性も良く、ああいうゴールにつながったと思う」その後は、失点を防ごうと、GK田代を中心に必死の守備を見せますが、追加点を奪うことができず…。試合は1－1の同点に終わり、アルビが手にした勝ち点は1。14試合未勝利となりました。【9試合ぶり先発出場 小野裕二 選手】「自分が結果を残せなかったというのは、自分の力のなさを感じた。自分たちには何が足りないのかというのを、本当に日々模索しながら、自分たちがやれることは練習もそうだが、ピッチで100％常にやるということなので、そこをしっかり続けていきたい」勝利への道が遠いアルビ。シーズンは残り5試合…J1残留に向けて厳しい戦いが続きます。

勝ち点1を獲得した20位のアルビ。17位の横浜F・マリノスや18位の横浜FCが勝ち点を得られなかったことから、残留圏との勝ち点差は9となりました。



次節での降格はなくなりましたが、残り5試合、勝利が必要な状況に変わりはありません。



アルビの次の試合は10月18日、アウェーで東京ヴェルディと対戦します。