■保育園で聞いてしまったママ友たちの会話に…週明けの午後。保育園のお迎えの時間、私はいつものように少し早めに着いて、門の前で待っていた。「ねえ、それほんとに言ったの？」ふと聞こえたのは、後ろのベンチに座っていた2人のママたちの声だった。最初は聞き流すつもりだった。でも、その中に聞き覚えのある名前が出てきて、思わず足が止まった。「うん、佐伯さんがさ。いらなくなった服ぐらいで、恩着せがましいって」「え、それって……岡本さんのこと？」「たぶん。なんか、文句言われたらしくて。売ったくらいで責められるとか重すぎって、愚痴ってたよ」

私の心臓が、どくん、と大きく打った。少し離れていたけど、その会話は私の耳にまっすぐ刺さった。私は、言葉を選んで伝えたつもりだった。怒りたかったわけじゃない。ただ、悲しかっただけ。“ありがとう”の奥に、少しでも心があると信じていたから。■いっそのこと服を取り返したい。でも…でも、えりかさんにとっては――手元のバッグを握る手に、力がこもる。何気なく視線をあげると、ちょうどえりかさんが門の向こうに現れた。いつも通りの、華やかな笑顔。そしてその隣には、譲った記憶のあるワンピースを着た娘さんの姿。（……それは着せるんだ。でも、すぐにまた売るんだよね）そう思った瞬間、いっそ取り返したい、と思ってしまった。彼女と目が合う。すぐに外らされる視線。納得はできない。でも、一度は譲ったものにいつまでも未練を持つのも、やめないと。私はそっとその場を離れる。バッグの中で、携帯電話が震えたけれど、すぐに切れる。少し冷たくて、涙のかわりに心を刺してくるような風が吹いていた。

