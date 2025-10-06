ニューストップ > ライフスタイルニュース > 結婚3年目で待望の妊娠！ 幸せの絶頂から転落のナゼ【妊娠中の妻にか… 結婚3年目で待望の妊娠！ 幸せの絶頂から転落のナゼ【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.1】 結婚3年目で待望の妊娠！ 幸せの絶頂から転落のナゼ【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.1】 2025年10月6日 22時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ ※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 結婚3年目を迎え、子どもを望むもなかなかできずにいた夫婦。不妊治療を視野に入れていた中での妊娠は、さぞ嬉しかったに違いありません。ところが半年後、妻が置き手紙をして家を出て行ってしまうことに…。いったい何があったというのでしょうか。(おにぎり2525) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ▶︎次回 Vol.2 働けなくなる人も多い!? これから始まるかもしれない”つわり”への不安 【全話読む】 妊娠中の妻にかくされた秘密 うまくいかない妊活、気分転換に縁結びの神社を訪れると…【妊活中の不思議な体験】